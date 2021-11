PRIMAVERA, Sabato con l'Empoli ma a Sesto: le info

Sarà una trasferta nella trasferta quella che vedrà protagonista la Fiorentina Primavera sabato pomeriggio: i baby di Aquilani infatti affronteranno nel derby dell’Arno l’Empoli campione d’Italia ma non lo faranno, come avviene di consueto, al centro sportivo di Monteboro bensì allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino, dove fin da inizio anno gli azzurrini di Buscè stanno giocando le loro gare casalinghe.

Questo perché sono in corso i lavori allo stadio di Petroio, nel comune di Vinci, dove presto si trasferirà la Primavera dell’Empoli in pianta stabile. L’appuntamento è fissato per sabato alle ore 15 e la partita sarà trasmessa in diretta non sul canale 60 di Sportitalia bensì sullo streaming del canale SI Live 24.