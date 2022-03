PRIMAVERA, Milan ko 3-1 e 2° posto: poker di vittorie

Successo di prestigio e di fondamentale importanza per la classifica per la Fiorentina Primavera, che al Bozzi supera per 3-1 il Milan nel match valido per la 24a giornata e centra così la quarta vittoria consecutiva, dopo quelle con Napoli, Verona e Pescara. A decidere la sfida le reti (entrambe davvero molto belle) di Toci al 14' (filtrante di Corradini per Bianco, che serve l'assist a Toci in area da posizione decentrata sulla destra, botta a incrociare e palla in rete), di Distefano al 47' nel corso della ripresa (Kayode attacca sulla destra in area, passaggio per Toci che fa da sponda per il 7 viola, botta sotto la traversa e rete) e di Egharevba (su errore in uscita del portiere) che hanno annullato la momentanea rete del pari ospite con Rossi al 31'. Con questo risultato, la Fiorentina si conferma al secondo posto in classifica a quota 43 punti, a due lunghezze dall'Inter che è terza. Nel prossimo turno, sabato 19, i viola saranno di scena a Bergamo contro l'Atalanta.