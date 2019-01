PRIMAVERA, Milan-Fiore 1-2: rivivi il LIVE di FV!

FINE SECONDO TEMPO - La Fiorentina batte il Milan di Federico Giunti per 2-1 con gol di Vlahovic al 18' del primo tempo, pareggio di Sala al 31' e definitivo vantaggio viola di Kukovec nel finale di gara. La Fiorentina è al terzo posto in classifica dietro a Torino e Atalanta.

45' - L'arbitro concede quattro minuti di recupero

42' - Sostituzione nel Milan: dentro Colombo per Tsadjout

40' - FIORENTINA IN VANTAGGIO!! CHE GOL DI KUKOVEC! Inserimento in area avversaria del giocatore viola che sfruttando una palla in verticale controlla e fa partire a botta sicura un missile ad incrociare sul secondo palo

39' - Problemi per Ghidotti: il portiere viola si tiene la mano e chiama subito lo staff medico

35' - Ultimi cambi per entrambe le squadre: i viola tolgono Koffi per Hanuljak, mentre il Milan inserisce Bellanova e Mionic al posto di Barazzetta e Maldini

33' - Arriva l'ammonizione anche per Beloko dopo un brutto intervento in scivolata su Soncin

29' - Primo cartellino giallo della gara: ammonito Meli

26' - Doppio cambio per gli avversari: entrano Olzer per Capanni e Frigerio per Sala

23' - Occasione per i viola! Koffi riceve un pallone interessante in area del Milan ma perde tempo con il controllo e fa partire una conclusione telefonata che Soncin para senza grossi problemi

16' - Doppio cambio per la Fiorentina: escono Ferrarini e Maganjic, entrano Simonti e Kukovec

8' - Ci prova il Milan! Capanni salta Gillekens e crossa in maniera un po' imprecisa trovando però una deviazione rischiosissima del viola Ponsi: Ghidotti si salva evitando l'autogol

0' - Ecco che ricomincia la sfida: il Milan controlla la sfera

INIZIO SECONDO TEMPO

------------------------------------------------------------------------------------------

FINE PRIMO TEMPO

42' - Occasione Milan! Pericoloso stacco di testa da parte di Merletti innescato da un pallone calciato da Maldini: ottima parata di Ghidotti

31' - PAREGGIO DEL MILAN! GOL DI SALA! La squadra di Giunti trova l'1-1 con una rete del giocatore rossonero in tap-in sul colpo di testa di Tsadjout parato miracolosamente in precedenza da Ghidotti

28' - Rischio per i viola! Tocco dubbio in area della Fiorentina da parte di Ponsi. I rossoneri hanno subito chiesto il rigore, ma l'arbitro ha lasciato giocare

18' - GOL DELLA FIORENTINA! VLAHOVIC! Viola in vantaggio grazie alla rete del serbo che stacca di testa e supera Soncin sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale battuto da Maganjic

13' - Percussione offensiva del Milan con Capanni che prova il tiro-cross: Ghidotti c'è

8' - Ci prova Beloko! Conclusione in porta per il giocatore viola, con Soncin che però blocca senza problemi. Intanto rientra in campo Koffi

6' - Piccolo problema per Koffi che è fuori dal campo coi viola dunque momentaneamente in dieci

1' - Doppia occasione Milan! Subito pericolosa la squadra di Giunti, con un tiro di Torrasi alto sopra la traversa e a seguire un'altra conclusione di Tsadjout, parata in due tempi da Ghidotti

0' - Ecco che comincia la gara: viola in possesso

INIZIO PRIMO TEMPO

10:57 - Rossoneri che rispondono con un 4-3-1-2: Soncin; Barazzetta, Merletti, Ruggeri, Negri; Brescianini, Torrasi, Sala; Maldini; Capanni, Tsadjout

10:55 - Ecco il 4-2-3-1 scelto dal tecnico viola Bigica, in cui è presente Dusan Vlahovic: Ghidotti; Ferrarini, Gillekens, Antozoulas, Ponsi; Beloko, Lakti; Meli, Maganjic, Koffi; Vlahovic

10:50 - Un saluto ai lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale della partita Milan-Fiorentina, valida per la quindicesima giornata del campionato Primavera