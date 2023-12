PRIMAVERA, Mercoledì via alla Coppa Italia: c'è il Genoa

Coppa Italia per la prima squadra e Coppa Italia per la formazione Primavera: mercoledì sarà una giornata d'esordio nel trofeo nazionale anche per la squadra di Daniele Galloppa, che dopo le recenti amarezze in campionato (i baby viola sabato hanno perso 1-0 in casa contro il Sassuolo) cercano il riscatto in un torneo in cui Biagetti e compagni sono vice campioni in carica e che, prima del ko in finale di un anno fa, la Fiorentina Under-19 aveva vinto quattro volte di fila.

Al Viola Park dopodomani, alle ore 14, andranno in scena gli ottavi di finale in gara secca e l'avversario di turno sarà il Genoa, squadra che la Fiorentina ha già affrontato in campionato alla seconda giornata (1-1 il risultato finale) e che un anno fa fu battuto dai viola in semifinale di Coppa Italia. La partita - arbitrata dal signor Marotta della sezione di Sapri - non ha al momento garantita una programmazione televisiva da parte di Sportitalia.