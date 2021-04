PRIMAVERA, L'undici titolare dei viola contro l'Ascoli

La Fiorentina Primavera, alle ore 12:00, sarà impegnata contro l'Ascoli Primavera in occasione della diciassettesima giornata di campionato. Di seguito l'undici titolare viola scelto da mister Alberto Aquilani per la sfida in questione.

FIORENTINA (3-5-2): Brancolini; Frison, Fiorini (c), Chiti; Pierozzi, Corradini, Bianco, Milani, Neri; Munteanu, Spalluto.