PRIMAVERA, Ko a Genova: con la Samp è 4-2

Cade la Primavera di Alberto Aquilani in casa della Sampdoria. Il risultato finale vede i blucerchiati uscire vincitori col tabellino finale che segna 4-2 per i padroni di casa. La Samp centra così il sesto risultato utile consecutivo piazzandosi momentaneamente al secondo posto in classifica, conquistando tre punti pesanti in chiave playoff. I viola non riescono a dare contitnuità alla vittoria ottenuta in precedenza col Milan. La squadra di Alberto Aquilani viene condannata da un primo tempo disastroso, conclusosi sul risultato di 4-1. Non sono bastati i gol di Pierozzi che ha accorciato le distanze sul risultato di 3-1 nel primo tempo e nel secondo tempo da parte di Spalluto su calcio di rigore. Dopo questa sconfitta la squadra viola si ritrova per ora a rischio play out a solo un punto dalla zona rossa, in attesa di vedere il risultato che uscirà dal derby Torino-Juventus.