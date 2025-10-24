FirenzeViola Primavera, domenica big match con l'Atalanta per riscattare la Youth League

Tornerà in campo domenica alle 13 la Fiorentina Primavera. I baby viola, reduci dall'esordio sfortunato in Youth League (con la squadra di Galloppa che ha perso per 4-1 a Varsavia contro il Legia nell'andata del secondo turno), affronteranno al Viola Park l'Atalanta, al pari dei viola una delle squadre migliori di questa prima parte di campionato (i baby nerazzurri, a loro volta, hanno giocato mercoledì in Youth League vincendo per 2-0 contro lo Slavia Praga).

Per Trapani e soci l'occasione di riscattare il ko europeo e di ottenere altri punti importanti in chiave zona playoff: i viola infatti si trovano in questo momento al terzo posto in classifica a quota 17 punti (a +1 dall'Atalanta, che assieme al Genoa è l'unica squadra del campionato ancora imbattuta) e sono reduci tra tre vittorie nelle ultime quattro giornate di campionato. La gara - che sarà trasmessa in diretta da Sportitalia - sarà diretta dal signor Dasso della sezione di Genova.