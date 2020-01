PRIMAVERA, Domani la Coppa senza Montiel poi...

Se la prima squadra domani sera tenterà di accedere alle semifinali di Coppa Italia nel match di San Siro contro l’Inter, anche la Primavera di Emiliano Bigica tenterà la stessa impresa, nella sfida secca in programma domani alle 14:30 allo stadio Artemio Franchi. I baby viola, reduci dal successo importantissimo di sabato scorso contro il Bologna, ospitano il Milan nella cornice più prestigiosa di Firenze, dove sono attese circa 1.000 persone. I rossoneri, primi in classifica nel girone A di Primavera 2 (lo scorso anno sono clamorosamente retrocessi nella categoria inferiore), sono ancora imbattuti in questa prima parte di stagione visto che in campionato hanno collezionato 12 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta (attualmente peraltro sono reduci da ben dieci successi consecutivi in campionato) e per raggiungere i quarti di finale i Coppa hanno eliminato in sequenza prima la Sampdoria, poi lo Spezia ed infine il Torino ai calci di rigore. I viola, che domani saranno orfani di Montiel (convocato per la gara di San Siro da Beppe Iachini) hanno invece fatto fuori dalla competizione il Genoa agli ottavi e sperano adesso di poter strappare il pass per le semifinali, dove troverebbero la Juventus in doppio confronto (i bianconeri oggi hanno battuto 3-0 la Cremonese).