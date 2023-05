PRIMAVERA, Alle 13 in campo contro la capolista Lecce

FirenzeViola.it

Una partita molto importante per Alberto Aquilani e i suoi ragazzi quest'oggi al Torrini di Sesto Fiorentino. Arriva la capolista Lecce, prima in classifica a più 5 dal secondo posto. Lato viola, servirà tornare alla vittoria per non complicare la corsa ai play off, che fino a poche settimane fa sembra tranquilla. Gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Primavera.