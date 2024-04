PRIMA DA EX CON LE SIRENE DALL'ESTERO: PIEROZZI E UN FUTURO IN VIOLA INCERTO

La prima volta da ex (ma da tifoso) non si scorda mai. E Niccolò Pierozzi difficilmente dimenticherà la sfida di domani all’Arechi contro la Fiorentina, la squadra dove è cresciuto calcisticamente, che detiene ancora il suo cartellino e che gli ha dato la possibilità nel corso di questa stagione di debuttare in Europa. Logico dunque che per lui e per tutta la famiglia Pierozzi (il padre, la madre e il fratello Edoardo, eroe in C con il Cesena grazie al gol-promozione) la gara contro i viola di domani non potrà essere come le altre, specie perché dopo l’epilogo di questa stagione - già segnato per la Salernitana, ancora incerto invece per la squadra di Italiano ancora in lotta su tre fronti - il destino del terzino destro dovrà essere di nuovo deciso. E la sensazione è che quest’estate si capirà tanto, se non tutto, delle chances di permanenza che il classe 2001 avrà con la maglia della sua squadra del cuore.

VARIABILE AQUILANI. Previsioni, ancora, non ne sono state fatte. Anche perché dovrà prima essere il nuovo allenatore della Fiorentina a dare il suo giudizio sul ritorno di Pierozzi, che nei suoi mesi a Salerno è riuscito - salvo un brutto infortunio al polpaccio, curato al Viola Park - a entrare subito nel cuore dei suoi nuovi tifosi, giocando da protagonista fin da subito gare delicate. Il feeling con Italiano, com’è noto, non è mai sbocciato ma nel caso in cui a Firenze dovesse approdare Alberto Aquilani le cose potrebbero cambiare: Pierozzi infatti - che ha dimostrato di saper giocare bene sia come terzino in una linea a quattro che, soprattutto, come quinto di destra in un 3-5-2 - è molto stimato dall’attuale tecnico del Pisa (è stato un suo giocatore in Primavera) e in caso di cessione di uno tra Dodo e Kayode potrebbe rientrare alla base per fare l’alternativa del titolare (il suo contratto in viola, esteso prima del prestito, scade nel 2025).

SIRENE ESTERE. Occhio però alle richieste in arrivo da fuori Italia: l’ottima stagione in B con la Reggina lo scorso anno (che aveva richiamato l'interesse dell'Empoli) sommata ai buoni mesi trascorsi con la Salernitana hanno acceso i riflettori oltre i confini su Pierozzi, per il quale sono arrivate in questi mesi due richieste di informazione da altrettanti club esteri. La priorità di Niccolò, in ogni caso, è quella di fare ritorno a Firenze e di giocarsi le sue chances almeno nel corso della preparazione estiva al Viola Park ma già un segnale importante a tutto l’ambiente potrebbe arrivare domani, quando affronterà - verosimilmente dal 1’ - la Fiorentina da ex per la prima volta in carriera.