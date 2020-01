Dalla conferenza stampa odierna del mister Beppe Iachini è emerso un dettaglio interessante di formazione. All'allenatore viola è bastato poco, qualche seduta e qualche tatticismo per capire come la Fiorentina abbia un doppione in mezzo al campo. La prima bocciatura del tecnico porta il nome del binomio Badelj-Pulgar. Infatti alla domanda se i due potessero giocare insieme, il tecnico ascolano ha risposto: "Per caratteristiche sono due ragazzi che occupano la stessa zona di campo". Un primo messaggio, chiaro e tondo sul fatto che i due potrebbero alternarsi nello stesso ruolo durante il campionato, più che essere schierati insieme come fatto finora in stagione. Un errore quindi frutto del mercato estivo; nella ricostruzione della squadra è stato fatta la scelta sbagliata, ovvero quella di prendere due giocatori nello stesso ruolo, adattando uno dei due in un'altra posizione. Infatti la convivenza in mezzo al campo non ha dato i frutti sperati.

Con Vincenzo Montella il binomio Badelj-Pulgar era una costante, con il serbo in cabina di regia e il cileno da mezzala di quantità. La duttilità di Pulgar non si discute, e neanche la qualità di dare ordine di Badelj, ma entrambi hanno avuto delle difficoltà. Adesso uno dei due rischia il posto, perché Beppe Iachini si è reso conto che molto spesso si pestano i piedi a vicenda. Per partire col piede giusto, senza commettere errori occorre essere più semplici possibili, senza invenzioni e senza forzature. Ecco che domani è quasi certo che uno tra Pulgar e Badelj si siederà in panchina, con il primo favorito sul secondo per una maglia da titolare. Bisognerà vedere però se la soluzione che proverà l'allenatore viola sarà affidabile, soprattutto nel lungo periodo. La prima modifica di mister Beppe Iachini è a centrocampo. Lì, in quel reparto dove lui "picchiava" come gli chiedeva il popolo fiorentino.