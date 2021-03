PRESTITI, Lafont ferma Mbappé. Ranieri convince

Altro lunedì ed altro viaggio in giro per l’Italia e l’Europa: come ogni inizio settimana, sondiamo i rendimenti dei giocatori della Fiorentina in prestito, escludendo quelli vincolati da un obbligo di riscatto da parte del club beneficiario.

Partiamo dalla lista degli infortunati: sono parecchi i calciatori di proprietà dei viola ai box per problemi fisici; la costante in questa lista è rappresentata da Marco Benassi che, trasferitosi in prestito al Verona a inizio stagione, non ha ancora disputato un minuto per un problema al polpaccio che stenta a risolversi. Benassi era anche comparso qualche settimana fa nell'elenco dei convocati per la partita col Genoa ma, dopo la trasferta di Marassi il centrocampista ha riaccusato un fastidio al polpaccio ed è tornato ad allenarsi a parte, con Juric che spera di averlo a disposizione almeno nell’ultimo mese di stagione. Prosegue invece spedito sulla via del rientro Riccardo Sottil: l’esterno classe ’99 sembra aver smaltito l’infortunio al retto femorale della coscia sinistra e potrebbe sfruttare la pausa delle nazionali per tornare a disposizione del Cagliari nel match dell’1 aprile contro il Verona. Sottil salterà quindi per precauzione la gara del weekend prossimo contro lo Spezia: proprio in vista di quella gara, nelle fila dei liguri si tenta il recupero in extremis di Riccardo Saponara, che ha saltato le ultime 4 partite degli spezzini per un problema fisico. In Serie B, si è rivisto Michele Cerofolini: il portiere della Reggiana, dopo aver saltato l’ultimo mese di campionato per un infortunio, è rimasto in panchina nella sconfitta 3-0 contro la Cremonese; la prestazione ampiamente insufficiente di Venturi (errore grossolano sul gol di Strizzolo) potrebbe far optare il tecnico Alvini per rimettere tra i pali il portiere di proprietà della Fiorentina già nella gara di domani col Monza.



Serie B: Continuando a parlare di serie cadetta, Youssef Maleh è sceso nuovamente in campo da titolare col suo Venezia nella trasferta di Ascoli; prova come sempre di grande sostanza del classe ’98 che a giugno sarà della Fiorentina, che nel finale cala e viene sostituito a 20 dalla fine da Zanetti (la partita finirà 1-1). Chi approfitta dello stop del Venezia è l’Empoli: la capolista allunga sulle inseguitrici vincendo 2-0 a Vicenza; in una gara che vede a segno anche l’ex-viola Matos, tra gli azzurri si distingue Aleksa Terzic, che da esterno sinistro di difesa tiene bene su un cliente scomodo come Zonta e quando si sgancia in avanti crea presupposti interessanti. Nel secondo tempo, a 25 minuti dalla fine, entra anche Szymon Zurkowski che, nel momento di maggior sofferenza per gli empolesi, dà sostanza al centrocampo di Dionisi e si merita la sufficienza abbondante. Nelle fila del Vicenza si rivede per uno scampolo di gara Gabriele Gori, che entra al 67’ per Longo ma viene annullato dalla difesa dell’Empoli: per l’attaccante del vivaio viola un’altra prestazione incolore, con la rete che manca da due mesi (per ora 2 gol e 3 assist in campionato). Una delle note più positive è l’ottimo rendimento di Luca Ranieri: il difensore della Spal è protagonista dello 0-0 dei suoi con l’Entella e proprio lo spostamento da parte di mister Marino di Ranieri (da terzino sinistro a centrale sinistro nella difesa a tre) è il segreto del buon rendimento difensivo dei ferraresi, che mantengono la rete inviolata da tre partite.Le positive prove del ventunenne hanno convinto il CT della Nazionale Under 21 Nicolato a convocarlo per la fase a gironi dell’Europeo di categoria in Slovenia: con Ranieri ci sarà Cerofolini e gli azzurrini giocheranno il 24, 27 e 30 marzo contro Repubblica Ceca, Spagna e Slovenia.

Uno sguardo all’estero: in Repubblica Ceca, David Hancko si è riconquistato il posto da titolare nel suo Sparta Praga: il classe ’97, al secondo anno di prestito allo Sparta, dopo aver smaltito l’infortunio al ginocchio ha fatto 12 su 12 da titolare negli ultimi due mesi di campionato, tornando a giocare da terzino sinistro dopo risultati alterni come centrale sinistro nella difesa a tre. Nel vecchio ruolo, occupato anche nelle poche presenze in viola, Hancko ha ritrovato fiducia, minutaggio e anche il gol su rigore nell’ultima gara in trasferta (vittoria dello Sparta per 3-0 sul campo del Fastav). In Francia, torna a sorridere Pol Lirola: il suo Marsiglia sistema parzialmente la classifica con due vittorie in una settimana e l’esterno spagnolo è titolare sia nel successo di mercoledì scorso contro il Rennes che nella vittoria casalinga di domenica (3-1 sul Brest), dimostrando di godere già della piena fiducia del nuovo tecnico Jorge Sampaoli, subentrato in settimana a Villas-Boas. In Olanda, continua la grande annata di Jakob Rasmussen: terza vittoria consecutiva per il suo Vitesse (3-1 a Utrecht) e un’altra convincente prestazione del centrale danese, diventato ormai caposaldo della squadra e idolo della tifoseria.Per finire, torniamo in Francia per il colpaccio della settimana: c’è un po’ di viola anche nel risultato più inaspettato del week-end: Alban Lafont ed il suo Nantes piazzano il colpo ad effetto vincendo 2-1 in rimonta al Parco dei Principi contro il Paris Saint Germain. Il portiere francese è decisivo a più riprese, soprattutto nella prima frazione quando, sul risultato di 1-0 per i parigini, chiude la porta in faccia prima a Mbappe e poi a Di Maria e tiene a galla i suoi, che nel secondo tempo ribaltano la gara con Kolo e Simon; grazie alla sua prestazione definita "imperiale", il Nantes festeggia una vittoria storica che rilancia i canarini nella lotta salvezza.