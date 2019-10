PRESTITI, Ennesima rete inviolata per Lafont. Gori...

Weekend di panchine per i tantissimi prestiti viola in giro per il mondo. Molto bene, invece, Lafont, terza partita consecutiva a porta inviolata, buone prestazioni dei due giocatori della Fiorentina, in prestito allo Sparta Praga, Hancko e Graiciar. Trova sempre più minutaggio nell'Arezzo il classe '99 Gori.

SAPONARA: Nella sconfitta del Genoa, i liguri hanno perso in casa 2-1 contro il Milan, l'ex giocatore dell'Empoli è rimasto in panchina e sempre in panchina è stato espulso per proteste nei confronti dell’arbitro al 46'. Sicuramente non una giornata da ricordare per il classe '91.

BIRAGHI: Il terzino sinistro in prestito all'Inter è rimasto tutta la partita in panchina nella sconfitta di ieri sera dei nerazzurri contro la Juventus per 2-1.

SERIE B: Novanta minuti in panchina per Pierluigi Pinto nel pareggio della Salernitana, per 1-1, contro il Frosinone. Panchina anche per Mattia Trovato che ha visto pareggiare il suo Cosenza contro il Venezia.

LEGA PRO: Nel pareggio del Gubbio contro il Reggio Audace, Erald Lakti è subentrato al 69' al posto dell'ex viola Bangu, mentre Marco Meli è entrato al 85' per sostituire Tavernelli. Buona gara di Simone Ghidotti nonostante la rete subita nella sconfitta della Pergolettese contro il Renate. Ha giocato l'intera gara Gabriele Ferrarini che con la sua Pistoiese, che sfiderà la Fiorentina in amichevole venerdì, ha battuto per 2-1 l'Olbia. Brutta sconfitta per l'Arezzo in casa con il Monza, la squadra toscana ha infatti perso 4-0, ben 83 minuti per Gabriele Gori. 90 minuti per Riccardo Baroni che ha visto battere il suo Siena 1-0 l'Albinoleffe. Rocambolesco 2-2 per il Bisceglie dove è rimasto in campo per tutta la gara Petko Hristov mentre solo 57 minuti per Salvatore Longo. Non ha giocato, invece, Julian Illanes in quanto squalificato. Panchina per Marco Marozzi.

ESTERO: Altra rete inviolata, la terza consecutiva, per il giovane portiere in prestito al Nantes Alban Lafont, che ha battuto per 1-0 il Nizza. Grandissima vittoria dello Sparta Praga che ha battuto 4-0 il Karvina. Ottima prestazione sia di Martin Graiciar che di David Hancko. Grande gara di Gilberto, in prestito alla Fluminense, che ha servito l'assist per il gol vittoria al suo compagno Yony Gonzalez. Solo panchina per Nicky Beloko del Gent. Panchina anche per Maxi Olivera che ha visto il suo Club Olimpia battere 3-0 il Nacional Asuncion. Nessuna gara in programma per il Twente di Rafik Zekhnini. Stesso discorso per l'Istria di Josip Maganjic. Ancora alle prese con l'infortunio Kevin Diks dell'Aarhus. Non è sceso in campo neanche Amidu Salifu in prestito al Al-Salmiya, squadra professionistica del Kuwait.