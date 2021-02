PRANDELLI, Ok Caceres, Ribery out. Malcuit...

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Cesare Prandelli ha fatto il punto sulla situazione degli acciaccati: "Abbiamo avuto qualche problema fisico ma abbiamo recuperato Caceres. Ribery ha fatto di tutto ma non è disponibile per la partita di domani. Kokorin deve continuare la sua preparazione, gli altri invece stanno bene. Malcuit? Si sta allenando molto bene, ha portato entusiasmo ed allegria. E' un ragazzo particolare ma molto positivo. In poche settimane potrà essere al 100%".

