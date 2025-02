Prandelli e un possibile ritorno alla Fiorentina: "Mi piacerebbe, non sarei mai andato via"

Cesare Prandelli, ex tecnico della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al vento". Queste le sue parole su un possibile ritorno in viola in futuro: "C'è una proprietà che ha intrapreso un percorso, avranno le loro idee, quello che ho notato da molte società è che fanno un po' fatica a confrontarsi con il passato, vedi il caso Maldini.

Sicuramente mi piacerebbe, anche perché io non sarei mai andato via da Firenze". Per leggere e ascoltare l'intervista integrale CLICCA QUI.