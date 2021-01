PRANDELLI E UN GENNAIO IN CHIARO-SCURO DA INVERTIRE

Il gennaio sportivo che per la Fiorentina inizierà domani pomeriggio contro il Bologna non sarà importante solo perché dovrà confermare le ottime sensazioni arrivate dai viola nell’ultima gara del 2020, quella dello straripante successo di Torino contro la Juventus, ma servirà anche (nei riguardi di Cesare Prandelli) per spazzare via quello che storicamente per il mister viola non è un mese più di tanto fortunato. Il calendario che Pezzella e compagni si troveranno di fronte sarà estremamente denso (ben sette partite nell’arco di ventisette giorni, ovvero una gara ogni poco più di 72 ore) e la posta in palio è molto alta, visto che con la vittoria di Torino la Fiorentina si è rimessa in carreggiata e può dunque sperare di vivere una seconda parte di stagione in relativa tranquillità.

A spaventare, tuttavia, ci sono come detto i precedenti di Prandelli sulla panchina della Fiorentina nel primo mese dell’anno, non esattamente il più redditizio in fatto di vittorie e, di conseguenza, di punti. Solo due volte, nel quinquennio 2005-2010, il “Mago di Orz” è riuscito a superare la media di 1,5 punti a partita (quella che, storicamente, dà un passo da squadra di medio-alta classifica): è accaduto nel 2005-06 (con 1,6 punti a gara frutto di 2 vittorie, 2 pari e un solo ko) e nel 2007-08, quando Dainelli e gli altri ottennero tre vittorie su tre nelle gare di gennaio. Negli altri casi il mese di gennaio è stato rivedibile: 1,3 di media-punto nel 2006-07, 1,4 nel 2009-20 e addirittura 0,75 nel 2008-09, quando in quattro gare arrivò solo un successo e ben tre ko. La speranza dunque è che il nuovo ciclo viola possa essere molto più fortunato e che magari la finestra di mercato che si aprirà dopodomani possa essere fin da subito utile nelle sette prove che aspettano la Fiorentina.

IL GENNAIO IN VIOLA DI PRANDELLI

Stagione 2005-06

Partite giocate: 5

2V, 2P, 1S = 8 punti

1,6 punti a partita

Stagione 2006-07:

Partite giocate: 3

1V, 1P, 1S = 4 punti

1,3 punti a partita

Stagione 2007-08:

Partite giocate: 3

3V, 0P, 0S = 9 punti

3 punti a partita

Stagione 2008-09:

Partite giocate: 4

1 V, 0P, 3 S = 3 punti

0,75 punti a partita

Stagione 2009-10:

Partite giocate: 5

2 V, 1P, 2 S = 7 punti

1,4 punti a partita