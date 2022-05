PRANDELLI A FV, Rocco ha il suo modo di interagire

Intercettato in esclusiva ai microfoni di FirenzeViola.it, l'ex tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha così risposto alla domanda sulle ambizioni di Commisso in viola e sul suo modo di fare: "Sicuramente è molto ambizioso. Per quanto riguarda il nostro rapporto è sempre stato molto piacevole e voglio allargare il discorso a tutta la sua famiglia, sempre unita, con la quale è stato davvero gradevole trascorrere del tempo. Poi però parliamo di lavoro e va detto che ognuno ha il suo modo di interagire e lui qualche difficoltà a Firenze l'ha trovata, questo anche per una comunicazione che non dico sia sbagliata, ma che è diversa dalla nostra".