PRANDELLI A FV, Amrabat ha grandi potenzialità

Intercettato in esclusiva ai microfoni di FirenzeViola.it, l'ex tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha così risposto così su Amrabat: "Se si convince che non è un regista, ma un centrocampista completo può migliorare ancora molto. Ho speso molto tempo con lui quando in tanti non vedevano di buon occhio il suo modo di interpretare il ruolo e posso affermare che deve convincersi a giocare la palla con più rapidità. Se lo fa può diventare qualcosa di serio".