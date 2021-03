PRADÈ, Vittoria basilare per difficoltà avute. Il mister...

Queste le parole di d, dopo il successo odierno per 4-1 sul Benevento: “L’abbraccio finale è significativo per le difficoltà che stavamo passando, per le problematiche della squadra, per la paura e le tensioni che viviamo nella quotidianità. Quella di oggi è stata una vittoria importante, qui ci hanno pareggiato Juve e Lazio. E’ un risultato importante per noi e per il presidente, che ha già fatto i complimenti a tutti, era felicissimo. Questa vittoria ci dà una dimensione diversa. Dà anche una mano all’allenatore che è stato messo in grande discussione e a tutta la società che crede in questo gruppo. Lascia qualcosa di importante. Il ko dell’andata? Non è una vendetta sportiva, son molto amico di Vigorito e Foggia. Oggi venire qui e vincere 0-3 dopo i primi 45’ è importante. Oggi contava il gruppo, la squadra, al di là della tripletta di Vlahovic. Oggi abbiamo messo dentro carattere, voglia di fare risultato”.