PRADÈ, Tutte le parole del ds sulla vicenda Torreira

Durante la conferenza stampa del ds viola Daniele Pradè, sono state toccate diverse questioni. Una particolare riflessione è stata sulla vicenda che ha portato la separazione tra la Fiorentina e Lucas Torreira, quando l'uruguaiano sembrava in procinto di essere riscattato, e invece è saltato tutto.

Questa la ricostruzione dei fatti data da Pradè: "Partiamo dall'inizio, con l'arrivo di Lucas che ci ha dato tanto dal punto di vista tecnico e va ringraziato. Io l'ho chiamato i primi giorni di aprile per discutere la sua situazione. Per fare il prestito con diritto abbiamo dovuto mettere una cifra che permettesse all'Arsenal di non fare una minusvalenza. Ad aprile l'abbiamo chiamato per fare un quinquennale per fare un ammortamento di cinque anni. Per noi comprare un calciatore del '96 in un'operazione di più di 30 milioni di euro voleva dire farlo diventare una bandiera. Gli offriamo 2,5 milioni per cinque anni, una proposta vantaggiosa. Vedevamo un percorso lungo con Lucas, ma lì c'è stata una chiusura netta da parte dell'agente e qualcosa è cambiato nei rapporti tra di noi. Nell'ultimo mese e mezzo poi Amrabat ha fatto alla grande e ci ha dato garanzie, facendo capire al nostro mister che potevamo utilizzare anche lui nel ruolo di play. A quel punto è diventata una scelta tecnica, condivisa dall'allenatore. Ci siamo chiesti: Amrabat o Torreira? E abbiamo scelto tutti insieme il primo".

A margine della conferenza, il DS è tornato sulla questione Torreira ed ha dato delucidazioni su alcune voci sorte negli ultimi mesi: "Ci sono state polemiche anche per la voce del mancato utilizzo di Torreira nell'ultima gara di campionato a causa di un bonus di 50mila euro. Noi ci giocavamo l'Europa e secondo qualcuno non avremo fatto giocare un calciatore per un bonus da 50mila euro. Un'altra cosa: per i calciatori che restano: tutti i giocatori che avevano alcuni obiettivi e bonus nel contratto, se sono andati vicini ad obiettivi di presenza e minutaggio ma non l'hanno raggiunto noi abbiamo comunque pagato come se avessero raggiunto quell'obiettivo.