PRADÈ, Su Isco non c'è nulla. Felici per Piatek

Presente assieme a Piatek nel giorno della sua presentazione ufficiale, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato dell'arrivo in viola dell'attaccante polacco. Ecco le sue parole: "Siamo tutti molto contenti di essere qui, oggi è una giornata importante per Piatek. Faccio però una premessa: questi giorni ci hanno visto protagonisti di tante voci relative a Isco. Noi non sappiamo nemmeno chi siano i suoi agenti... ecco perché vi dico che su di lui non c'è nulla. Seconda cosa: siamo stati rapidi a completare il reparto degli esterni ed abbiamo preso Piatek perché ci serviva un'altra punta. Adesso dobbiamo solo trovare delle soluzioni per quei giocatori che hanno fin qui trovato poco minutaggio. Su Piatek abbiamo lavorato sottotraccia, ci abbiamo pensato sotto le feste: lui è venuto qualche giorno in Italia con la moglie e insieme a Barone lo abbiamo incontrato, abbiamo notato la sua determinazione nello sceglierci. Siamo molto molto contenti".