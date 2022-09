PRADÈ, Sono avvelenato anzi incazzato

Tra le notizie più lette di giornata sulle pagine di FirenzeViola c'è lo sfogo di Pradè. Il direttore sportivo della Fiorentina, evidentemente arrabbiato per l'episodio del secondo gol del Bologna ha parlato a DAZN: "Parlo pochissimo ma devo dire delle cose: sono avvelenato, anzi. Siamo incazzati. Metti tutto quello che vuoi, ma perdere per una situazione così non va bene. Si vede benissimo il gomito dell'attaccante sulla testa del difensore. Forse non abbiamo capito niente del regolamento". CLICCA QUI per leggere l'intera intervista.