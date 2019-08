PRADÈ, KPB rappresenta il bello di Firenze: fa tutto

Ad introdurre la conferenza stampa di Kevin Prince Boateng ci ha pensato Daniele Pradè: "Boateng è bello in tutto e può rappresentare Firenze. Tutti i dubbi che avevo su di lui sono passati, è da tempo che lo volevo come calciatore. Tutti i dubbi che avevo non ci sono più ed è proprio per questo che l'ho voluto qua a Firenze. Mi è sempre piaciuto come calciatore. E' un giocatore molto duttile che può fare tutto. Adesso è maturo. E' diventato uomo, è un papà, può fare la punta… il terzino, anche il portiere (dice ridendo, ndr) ".