PRADÈ, Gente sia fiera della squadra. Su Ribery...

Queste le parole del ds viola Daniele Pradè dalla mix zone del Franchi dopo Fiorentina-Juventus: “L’amaro in bocca resta perché abbiamo fatto 10 angoli a 0, possesso palla superiore.. però per fortuna oggi abbiamo smosso la classifica e se avessimo perso saremmo forse caduti in depressione. Siamo in un anno di crescita, abbiamo cambiato modulo oggi, fatemi fare i complimenti all’allenatore perché abbiamo messo sotto la squadra più forte d’Italia, non poteva andare meglio di così sotto il profilo del gioco: Montella ha interpretato al meglio la gara. Castrovilli? Oggi ha fatto una grande gara ma il discorso va fatto complessivo su quello che il percorso che passa dai nostri giovani, da Sottil a Montiel a Ranieri e Venuti: il percorso di crescita è proprio questo. La gente deve essere felice di questa strada intrapresa. I 28.000 abbonamenti? Il dato ci inorgoglisce, vuol dire che quello che abbiamo detto è stato capito, questa è una società forte che abbiamo alimentare. Il percorso per noi è roseo. Ribery? Tanti all’esterno hanno preso il suo arrivo come un’operazione marketing ma non era così: è forte, è un esempio per i giovani e ci darà tanto sul campo”.