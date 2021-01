PRADÈ, Futuro? Mio contratto è l'ultimo dei problemi

Presente in conferenza stampa assieme ad Aleksander Kokorin, il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha risposto anche ad una domanda in riferimento al suo futuro e al suo contratto in scadenza: "Io ho sempre detto che il mio contratto è l'ultimo dei problemi: io metto tutto il mio cuore e la mia passione per la Fiorentina, ho sempre firmato dei contratti annuali. Non mi crea problema avere il contratto in scadenza. Stiamo valutando tante ipotesi e stiamo programmando il futuro per tutte le ipotesi. Abbiamo preso Maleh e Kokorin che sono giocatori validi per il futuro. Ringrazio il presidente che mi ha sempre dato fiducia e spero di ripagargliela".