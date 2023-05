PRADÈ, Finisce nella girandola dei direttori sportivi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"Speriamo di continuare insieme" aveva detto Rocco Commisso in conferenza stampa riferendosi a Daniele Pradè del quale si era detto molto contento. Ma anche l'attuale direttore sportivo viola è stato coinvolto nella girandola dei ds di fine stagione che vede Giuntoli neo campione d'Italia tra i più ambiti, a partire dalla Juventus per riaprire un nuovo ciclo, ma già in passato accostato ai viola. Per quanto riguarda Pradè invece sarebbe la Salernitana, avversaria mercoledì scorso della Fiorentina, ad aver messo gli occhi proprio sul dirigente viola. La notizia ha destato molto interesse tra i nostri lettori.