PRADÈ, Felici per Cutrone. Niente colpi da 6 mesi

Presente in sala stampa assieme a Cutrone, il ds viola Daniele Pradè ha presentato il nuovo acquisto viola e fatto il punto sul mercato: "Siamo contenti di avere qui Patrick: il presidente ha detto che a gennaio non avrebbe fatto acquisti per sei mesi e questa è la dimostrazione di quel che pensa. Cutrone è il futuro della Fiorentina e del calcio italiano: è un bomber, ha conoscenza del nostro campionato, ha delle qualità morali che ci piacciono e siamo felici di averlo qui. Il mercato in entrata? Quello che faremo, verrà fatto anche guardando al futuro: il lavoro che è stato fatto quest'anno è stato svolto in fretta e furia, non c'è stato modo di programmarlo. Non faremo alcun acquisto di sei mesi. Bloccare un giocatore ora per portarlo a giugno? Sì ci può stare. La critica costruttiva è una cosa importante per tutti: gli errori sono umani, nessuno è infallibile. Ancora è molto lungo il percorso. Pulgar e Lirola? Sono due giocatori giovani che hanno ampi margini di miglioramenti e questi si fanno giorno dopo giorno. L'impatto con Firenze è difficile per tutti. Questa è una piazza meravigliosa ma anche difficilissima. La critica è molto tecnica, da altre parti è più di pancia. Il centrocampista? Non c'è un nome o l'altro: abbiamo l'esigenza di prendere un giocatore che sia importante per il futuro".