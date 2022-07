PRADÈ, Da Sottil mi aspetto il salto di qualità

Qual è il giocatore da cui si aspetta il salto di qualità?

"Senza dubbio Riccardo Sottil, mi aspetto molto da lui in questa stagione". A precisa domanda fatta in conferenza stampa, il DS della Fiorentina Daniele Pradè ha indicato in Sottil il possibile crack per la prossima stagione. Come già anticipato da FirenzeViola.it, l'esterno classe '99 sarà nuovamente centrale nel progetto tecnico dei viola e da Moena gli occhi di mister e staff saranno puntati su di lui in quella che dovrà essere la stagione dell'esplosione.