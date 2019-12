PRADÈ, A figli e genitori: "La cultura è fondamentale"

Ultimo ad intervenire dal palco della festa di Natale della Fiorentina tra i dirigenti della società è il ds Daniele Pradè. Queste le parole raccolte da FirenzeViola.it del suo discorso rivolto ai ragazzi: "Si parte dalla cultura. Prima di tutto, ragazzi, dovete studiare. La cultura è alla base della vita e di quello che diventerete. Auguro a tutti di diventare calciatori fortissimi, ma più che altro vi auguro di essere soddisfatti di voi stessi. Questa è la cosa importante. Poi divertitevi in campo: rovesciate, colpi di tacco, di testa. Non portatevi dietro ansie: non dovete diventare per forza dei calciatori. Io non sono diventato calciatore, ma con l'album delle figurine son diventato direttore sportivo. Ed era la cosa che volevo di più".

Poi si rivolge ai genitori.

"Cosa fondamentale, io ci sono passato con mio padre: non mettete ansia ai vostri figli. Non gli rompete le scatole, fateli divertire. Col cuore".