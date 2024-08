PORTIERE, Via libera di Palladino per un acquisto

Fonte: Pietro Lazzerini

In attesa di capire cosa accadrà sul fronte Nico-Gudmundsson, la dirigenza viola è al lavoro per rinforzare anche gli altri reparti.

Già da qualche settimana, infatti, sono in corso delle valutazioni tra i pali e le prestazioni di Terracciano e Christensen nelle ultime uscite non hanno certo aiutato in questo senso.

La strategia sui portieri, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, quindi, sta evolvendo: potenzialmente, infatti, potrebbero partire sia Terracciano che Christensen, in quanto il tecnico Palladino ha dato il via libera per un l'acquisto di un nuovo portiere, De Gea ad ora è in pole, e Martinelli come vice. Per quanto riguarda il portierino classe 2006 è stato vicino alla cessione in Serie C ma poi è stato bloccato il tutto. Chiaramente se la Fiorentina non dovesse riuscire a cedere uno dei due, tornerebbe di moda il suo prestito.