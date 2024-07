PONGRACIC VEDE VIOLA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina ad un passo da Marin Pongracic, individuato come il sostituto ideale di Nikola Milenkovic che già domani potrebbe diventare un nuovo giocatore del Nottingham Forest. La società non si è fatta cogliere di sorpresa dall'offerta per Milenkovic, probabilmente le due parti si erano già manifestati la volontà di campiare per trovare nuovi stimoli. E' partita così l'offensiva della dirigenza per un giocatore che sembrava ad un passo dal Rennes ma che sta riuscendo a convincere a venire a Firenze, per non fare l'errore fatto a suo tempo per Theate. Il giocatore percepirà un ingaggio di circa due milioni (con un bel risparmio su quello percepito da Milenkovic). La società viola ora troverà l'accordo con il Lecce.

Il giocatore, che ha disputato gli Europei con la Croazia, viene dal Lecce dove si è ben adattato al calcio italiano, ma alle spalle ha un bagaglio non indifferente. Il club salentino lo ha infatti prelevato nel 2022 dal Wolfsburg (21 presenze in campionato) dapprima in prestito per poi pagarlo 1,6 milioni di euro, dopo l’esperienza al Borussia Dortmund (17 presenze).

Il giocatore infatti è nato in Germania da genitori croati (lui ha scelto la Croazia come Nazionale). In Germania è stato spesso al centro di polemiche per alcune scelte fuori dal campo, soprattutto per non aver rispettato le regole durante il lockdown per il Covid o quando mise un like a Matthaus che criticava il Borussia tanto per citarne alcune. La Bild lo definì un professionista degli scandali", errori di gioventù che al Lecce è sembrato aver superato.

Stessa classe di Milenkovic, tra le caratteristiche del classe 1997 c’è quella di anticipare l’avversario affinata anche in questa stagione al Lecce oltre ad una predisposizione a impostare il gioco dal basso meglio del serbo in uscita, caratteristiche chiede anche il nuovo tecnico viola Palladino.