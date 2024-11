PONGRACIC, Ancora convocato: quale la sua gestione?

Uno dei temi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato il focus relativo al momento che sta vivendo Marin Pongracic in maglia viola: il centrale croato non era a disposizione di Palladino dalla sfida di Bergamo contro l'Atalanta del 15 settembre a causa di un risentimento al muscolo flessore della coscia sinistra che lo aveva colpito prima del match contro la Lazio. Acquistato per essere il titolare in sostituzione di Milenkovic, l'ex Lecce nella difesa a tre inizialmente proposta da Palladino non si era trovato a suo agio. Dopo il suo infortunio il tecnico campano ha cambiato sistema passando ad una linea a quattro. Quale sarà adesso la sua gestione considerando l'importante (15 milioni) cifra sborsata dai viola in estate e il nuovo equilibrio difensivo trovato?

