Pongracic 2° in Serie A per falli commessi. Il primo è del Como: il dato
Non è stato certo un inizio stagionale entusiasmante per Marin Pongracic e la partita di sabato sera contro il Napoli lo ha visto in grossa difficoltà nella marcatura su Hojlund, attaccante partenopeo. Pioli ha riposto in lui molta fiducia ponendolo al centro della difesa a tre, ma il difensore croato ancora non è riuscito ad imporsi in un ruolo nel quale lo aveva provato all'inizio anche Palladino la scorsa stagione.
C'è un dato che forse più di tutti evidenzia le difficoltà di Pongracic in questo inizio di stagione ed è quello sui falli commessi: dopo tre partite giocate in Serie A, dai dati condivisi direttamente dalla Lega il difensore gigliato è infatti secondo in tutto il campionato con 11 falli commessi, una media di quasi 4 falli a partita. Peggio di lui solo il laterale difensivo del Como Alex Valle che affronterà proprio la Fiorentina questa domenica.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati