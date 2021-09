PODCAST FV, I nuovi titolari creati da Italiano

Torna il consueto appuntamento con FirenzeViola in Podcast. Nell'appuntamento di oggi la voce di Dimitri Conti vi racconta de "I nuovi titolari viola creati da Italiano". La mano del nuovo tecnico infatti non si sente solamente sul lato del gioco e dei risultati, ma anche nella gestione totalmente innovativa del gruppo squadra, in cui ogni giocatore di movimento ha collezionato almeno qualche minuto in campo. Per ascoltare l'ultimo episodio, basta cliccare sul link.