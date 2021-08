PJANIC, Dalla Spagna spingono per il ritorno in Italia

Conclusa positivamente l'operazione Torreira, la Fiorentina continua sull'altro fronte caldo di questi giorni, ovvero la trattativa per Miralem Pjanic: anche oggi l'interesse dei lettori di FirenzeViola.it è verso quella che sembrava solo una suggestione, ma che nel corso delle ultime ore è diventata più concreta, anche se l'acquisto dell'ex Arsenal ha forse rallentato i contatti, comunque costanti, tra la Fiorentina e l'agente Fali Ramadani, che cura gli interessi del bosniaco. Il calciatore, che vorrebbe tornare in Italia, ha però diverse opzioni anche in Serie A. Tanti pretendenti per i viola, ma una cosa è certa: Pjanic, come ribadisce El Mundo Deportivo, ha un piede e mezzo in Italia. Clicca qui per scoprire le altre squadre italiane su Pjanic.