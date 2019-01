PJACA TRA LE VOCI MILANESI E LA STRATEGIA VIOLA

Che Marko Pjaca sia una delle più grandi delusioni del mercato estivo ormai è sotto gli occhi di tutti. Arrivato a Firenze con la speranza di formare un tridente da sogno insieme a Chiesa e Simeone, il croato fino adesso ha collezionato 15 presenze siglando appena un gol e un assist. Nonostante questi numeri, tutt'altro che invitanti il mister della Fiorentina lo ha sempre difeso, dandogli chances su chances. "Marko sta passando un momento delicato, ma sono sempre convinto delle sue qualità. Se lo voglio tenere? Assolutamente sì". Questo dichiarava l'allenatore viola dopo la vittoria a San Siro contro il Milan.

L'entourage del giocatore sembra essere in linea con le parole di Pioli e, per il momento, raffredda la possibilità che il suo assistito lasci Firenze nel corso dei prossimi giorni. Tutti sperano ancora in un'inversione di marcia nelle prestazioni del croato, ma se lo aspettano con la casacca viola addosso.

In queste ultime ore, da Milano, emerge un concreto interessamento da parte del Genoa di Preziosi, società che Pjaca aveva già rifiutato questa estate, per il prestito del croato. Il presidente genoano avrebbe, infatti, chiesto ufficialmente l'attaccante alla Juventus nella lunga giornata che potrebbe anche portare Piatek a vestire la maglia del Milan. Adesso, se i bianconeri vorranno dare seguito alle richieste del Grifone, avranno anche il compito di trattare con i viola la chiusura anticipata del prestito. Sarà comunque la Fiorentina a decidere il futuro del proprio numero 10: confermare la fiducia di Pioli o cambiare strategia? Sicuramente si preannuncia un weekend caldo non solo per quanto riguarda la ripresa del campionato, ma anche sul fronte mercato, soprattutto per quanto riguarda Marko Pjaca.