PJACA, TO BE CONTINUED...

Continuano gli incontri del direttore generale viola, Pantaleo Corvino, con procuratori e dirigenti per gli alberghi di Milano. Il più atteso però riguarda Marko Pjaca in cui la Fiorentina sembra fare da spettatrice di una situazione che coinvolge anche la Juventus e il Genoa ma soprattutto il giocatore (e il procuratore). Così Corvino aspetta di capire se, dopo il sì di massima della Juve al Genoa, il giocatore vuole davvero andare via. La Juve, dopo aver risolto il caso Higuain, deve infatti sbloccare la situazione di Pjaca, un giocatore che non ha più certezze di giocare alla Fiorentina, soprattutto dopo l'arrivo di Muriel ma che in queste ore ha anche incontri con altri club, Parma su tutti per Kean e Spinazzola (fumata nera).

Insomma Pjaca non è l'unico pensiero bianconero, come non è una priorità della Fiorentina e la decisione tende a slittare ancora. Per il momento è ancora un giocatore della Fiorentina: "dovrebbe rimanere a Firenze" è la risposta-tipo delle parti in causa, ma il condizionale è d'obbligo. E con le partite che incombono nessuno vuole forzare i tempi lasciando dunque al giocatore tutto il tempo per decidere. Mentre il croato continua ad allenarsi con i viola e a pensarci, mai come ora ha lui il gioco in mano.