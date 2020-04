PISTOCCHI A FV, Vlahovic tra i migliori talenti in A

Ieri il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto a FirenzeViola.it parlando anche di Dusan Vlahovic: "Per me la Fiorentina è già una squadra molto forte, per esempio reputo Vlahovic uno dei giocatori più interessanti del panorama italiano. Ha grande forza fisica e ottima tecnica, è un prospetto importante. Se non ha problemi di testa è destinato ad avere un grande futuro".

