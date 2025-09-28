Pisa-Fiorentina 0-0, Kean spreca ancora nel recupero: tiro di sinistro alto
Occasione nel recupero ancora una volta sui piedi di Moise Kean. L'attaccante viola però spreca una grande occasione da rete in questo finale, Piccoli in area di rigore per l'ex Juventus che si coordina con il mancino ma spedisce altissimo sopra la traversa. C'erano compagni posizionati meglio che attendevano il pallone.
