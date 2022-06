PINAMONTI, Non ha ancora deciso il suo futuro

Con l'arrivo di Luka Jovic si raffredda anche la pista Andrea Pinamonti per la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it però, il calciatore non ha deciso la sua destinazione, non essendosi ancora espresso sulle offerte che gli sono pervenute. L'Inter proverà per esigenze di bilancio a cederlo entro il 30 giugno, con tantissime pretendenti che si sono fatte avanti per lui, ma Pinamonti al momento è in vacanza e non ha fretta di scegliere: anche l'Atalanta è in stand-by, visto che prima di poter definire l'acquisto del classe '99 dovrebbe cedere un attaccante (Zapata?) e poi dichiararsi disponibile a pagare un ingaggio da 2 milioni di euro netti all'ex Empoli, oltre che proporre un progetto tecnico che coinvolga e convinca il trentino.