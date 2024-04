PIEROZZI, Ranieri l'esempio. A Salerno per spiccare il volo

Fonte: A cura di Jacopo Mannina

Nel match di ieri contro la Salernitana il primo assist decisivo è stato realizzato da Ranieri, ex giocatore dei campani. Proprio a Salerno, il difensore centrale viola ha trovato la continuità di gioco che gli ha permesso di mostrare ottime prestazioni in Serie A. Parallelamente, Nicolo Pierozzi, altro talento cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina ma in prestito proprio in Campania, ha affrontato ieri la sua ex squadra da avversario.

Mister Italiano lo aveva considerato una valida opzione sulla fascia destra, ma con l'emergere di Kayode e qualche infortunio, Pierozzi è stato relegato in panchina, avendo la possibilità di giocare solo in brevi spezzoni durante il girone di Conference League. L'arrivo di Faraoni a gennaio e il ritorno di Dodô hanno reso inevitabile il suo prestito. A Salerno, il classe 2001 ha fatto il suo debutto da titolare con la guida di Inzaghi, con cui aveva già stabilito un ottimo rapporto alla Reggina, dove era stato un giocatore chiave, segnando 4 gol e fornendo 2 assist in Serie B.

Nonostante le difficoltà legate ai cambi di allenatore, prima con Liverani e poi con Colantuono, l'esterno di proprietà della Fiorentina ha dimostrato di essere sempre uno dei migliori nel suo ruolo, nonostante la squadra abbia perso motivazione e sia a forte rischio retrocessione. Con il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2025, Pierozzi dovrebbe rientrare alla Fiorentina. Con un nuovo allenatore tuttavia, potrebbe certamente rappresentare una risorsa preziosa per la Fiorentina che verrà, dove potrà giocarsi le proprie carte ed anche la riconferma.