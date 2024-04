PIEROZZI, Domenica il 2001 sogna la prima sfida da ex

Fonte: a cura di A.Gian.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Potrebbe essere uno dei protagonisti della gara di domenica all'Arechi, Niccolò Pierozzi. Il terzino destro della Salernitana - di proprietà della Fiorentina - conta infatti di scendere in campo dopodomani nella sfida contro i viola che, in caso di ko, potrebbe costare ai campani la retrocessione in Serie B. Pierozzi, approdato a Salerno nel mercato di gennaio e diventato in fretta uno dei giocatori più apprezzati dai tifosi granata, ha disputato le prime cinque partite con la nuova squadra giocando quasi sempre da titolare, salvo poi incappare in un infortunio che lo ha tenuto fuori per oltre un mese e che lo ha visto venire a curarsi al Viola Park.

Tornato in campo a inizio aprile per le gare contro Bologna e Sassuolo, Pierozzi è rimasto per 90' in panchina nell'ultima sfida della squadra di Colantuono contro la Lazio ma, come detto, dopodomani spera di giocare titolare al cospetto della sua ex squadra, con la quale prima di partire a gennaio ha esteso il suo contratto fino al giugno 2025.