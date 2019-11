PIERGUIDI, A fine riunione: "Restyling? Crediamoci"

Dopo la riunione della Soprintendenza avvenuta oggi a Palazzo Pitti con le commissioni Cultura, Sport e Territorio del Quartiere 2 di Firenze, il presidente del quartiere Michele Pierguidi ha parlato dei contenuti di cui si è discusso. Queste le parole raccolte da FirenzeViola.it: "Sono soddisfatto dell'attenzione che il Sovrintendente e il Comune hanno dato al Quartiere 2. Sono solo preoccupato da fiorentino e da tifoso della Fiorentina per tutto quello che ho sentito. Cose belle ma preoccupanti".

Un eventuale progetto di restyling che rispetti i vincoli? "Dobbiamo crederci perché non abbiamo molte alternative. La cosa che mi ha fatto piacere è che tutte le commissioni riunite erano d'accordo sul far restare il Franchi lo stadio di Firenze: questo mi dà molta forza. Devo dire che altri progetti ci sono, ma anche quello di Casamonti va preso in considerazione. Bisogna lavorare per trovare un progetto che piaccia a Fiorentina, Soprintendenza e Comune".



Cosa posso fare se Commisso vuole solo l'abbattimento delle curve? "Bisogna continuare a lavorare con tutte le parti in causa. Non ho trovato chiusure nette, piuttosto aperture da parte di tutti. Non perdiamo l'occasione, perché Commisso rappresenta un'occasione per tutti. Lavoreremo per questo: io solo questo posso fare"