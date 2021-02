PICCOLE SPERANZE

Arriva l'ennesima sconfitta, la nona stagionale, per la Fiorentina. Gli uomini di mister Cesare Prandelli, infatti, ieri sera sono stati superati dall'Inter per 2-0 con le reti di Nicolò Barella e Ivan Perisic. Fortunatamente alcune grandissime parate di Dragowski hanno evitato ai viola di subire una goleada dalla squadra di Conte che avrebbe reso il tutto ancora più amaro. Tra le uniche note positive della sfida del Franchi c'è sicuramente l'esordio in maglia viola dei due nuovi acquisti Kokorin e Malcuit.

Al 74', infatti, l'attaccante russo e il terzino francese sono subentrati rispettivamente a Vlahovic e a Venuti trovando il loro debutto con la Fiorentina. Per quanto riguarda Kokorin è difficile valutare un esordio del genere visto che entra in una gara ampiamente compromessa e palloni in attacco non ne sono arrivati. L'ex Napoli, invece, è stato protagonista di un discreto tiro nel finale che però finisce alto non di molto.

Queste uniche note liete devono essere un punto di ripartenza di questa deludente stagione. Kokorin per guidare la crescita di un reparto offensivo che ad oggi registra appena 21 gol in 21 partite e Malcuit per creare qualche brivido in più per gli avversari in fase offensiva e per sfornare cross e assist per gli attaccanti viola.