PEZZELLA, Domani può essere in tribuna

German Pezzella potrebbe essere presente domani sera in tribuna allo stadio di Harrison: il capitano viola, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it direttamente da New York, sta per ultimare proprio negli USA le sue vacanze (il giocatore si trova a Miami, dove ha passato qualche giorno di relax in compagnia della fidanzata Agus) e potrebbe assistere dal vivo all'ultima amichevole della Fiorentina nell'ICC contro il Benfica. L’argentino esaurirà poi i giorni liberi per aggregarsi nelle prossime settimane alla Fiorentina direttamente in Toscana.