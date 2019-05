PEZZELLA, Allenamento personalizzato per il capitano

La Fiorentina ha ripreso gli allenamenti dopo il ko con il Milan, ai quali ha partecipato anche German Pezzella. Ovviamente il capitano viola, secondo quanto appreso da Firenzeviola, aveva una mascherina di protezione ed ha svolto un allenamento personalizzato per evitare contatti sulla parte operata con gli altri compagni. Rimane dunque in dubbio il suo impiego a Parma anche se il giocatore, come ha sempre dimostrato in caso di infortunio, farà di tutto per esserci.