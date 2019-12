PESSINA, Mai ricevuto progetti per il Franchi

Dopo la conferenza stampa con il sindaco Dario Nardella (QUI le parole), il Soprintendente Andrea Pessina ha parlato ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it: "Come ho detto, nel settembre Nardella e Commisso mi hanno illustrato il progetto dell'architetto Casamonti con la proposta della demolizione delle Curve. Ma formalmente l'istanza del progetto, che deve arrivare dalla proprietà, non mi è mai giunta. Così come non ho avuto altre proposte di restyling del Franchi. La Soprintendenza non ha bocciato nessun progetto perché non abbiamo avuto nessun progetto".

Quali paletti poniamo?

"Sono gli interventi che devono adattarsi al monumento, non il contrario. Quindi no a estese demolizioni. Ben vengano interventi come la copertura e moltissimi altri di modernizzazione che non stravolgano il monumento. Noi comunque ragioniamo su progetti complessivi: allora valuteremo cosa può andare e cosa no".

Un'eventuale proposta di acquisto del Franchi?

"Non cambierebbe il nostro parere sulla demolizione delle Curve. L'edificio non può essere snaturato".

Possibili soluzioni?

"Non so quali siano i parametri UEFA e non è il mio compito ma si potrebbero creare ulteriori curve interne che avvicinino gli spettatori al campo di gioco".