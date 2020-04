PERINETTI A FV, Chiesa ha cambiato atteggiamento

Ieri, contattato da FirenzeViola.it, l'ex ds del Genoa Giorgio Perinetti ha detto la sua sul futuro di Federico Chiesa: "Mi pare che oggi sia più disposto ad ascoltare Commisso vedendo l'entusiasmo ed i mezzi che sta mettendo in campo per i viola. Credo ci sia la voglia quantomeno di sedersi e di parlare e questa è già un'apertura. Non sappiamo come andranno a finire le cose, non vuol dire che la trattativa avrà un esito positivo, ma c'è già un atteggiamento differente rispetto alla scorsa estate".

CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE