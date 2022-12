PERINETTI A FV: "ALLA FIORENTINA SERVE BELOTTI. CISTANA? MAI RICEVUTA UN'OFFERTA"

Gennaio e quindi il mercato sono alle porte: tra i tanti nomi in uscita e qualche profilo accostato alla Fiorentina in entrata, la redazione di FirenzeViola ha contattato Giorgio Perinetti,. Lo storico dirigente di Serie A ed attualmente DS del Brescia, ha detto la sua sulle varie voci di mercato, ad iniziare dalle presunte maxi-offerte da parte di big europee per Sofyan Amrabat: "Io sono sempre dell'idea del giocatore lo stabilisce il mercato. Il prezzo è determinato dalla volontà e dalle possibilità della squadra che lo acquista e mi sembra che ci siano grandi squadre su di lui".

Quindi, fosse in Pradé, lo cederebbe già a gennaio?

"Io credo che a gennaio sia un peccato perdere un giocatore del genere. I big fanno fatica a muoversi e quindi bisogna capire anche quali potrebbero essere i sostituti. Ci sono però delle esigenze di mercato che sono difficili da ignorare, in questo caso penso possa valere il famoso motto del mercato, 'vendi, guadagna e pentiti'. Non è facile sostituire Amrabat ora, ma dico è altrettanto difficile dire di no a certe offerte".

Da esperto di mercato, cosa manca a questa Fiorentina?

"Tra Cabral e Jovic non credo che nessuno dei due abbia convinto. Forse fondendoli insieme uscirebbe un attaccante degno di fare il titolare. Sono due ottimi giocatori ma non stanno dimostrando molto. Proprio in quel ruolo, un attaccante d'area potrebbe essere l'ideale, una punta magari da affiancare a Kouamé, per cui io stravedo da tempo".

Uno alla Belotti per intendersi.

"Quando parlavo di un attaccante d'area mi riferivo proprio ad uno alla Belotti. Lo stesso Belotti potrebbe essere un grande acquisto. Se ritrova continuità nelle prestazioni può tornare ad essere un gran centravanti. Sarebbe utilissimo alla Fiorentina e lo vedrei bene con Kouame".

In chiusura, a Brescia c'è Andrea Cistana, difensore accostato regolarmente alla Fiorentina. In questi anni è mai stato vicino ad arrivare a Firenze?

"Io mi auguro che rimanga da noi a Brescia visto che non stiamo passando un buon periodo. Se penso però al futuro dico che Cistana merita di misurarsi su palcoscenici più importanti. La Fiorentina non ha mai fatto offerte concrete ed importanti. Che sia un giocatore seguito da squadre di Serie A posso dire di sì, ma non c'è mai stata una trattativa seria con la Fiorentina, quando le avremo le valuteremo".