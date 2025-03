Pepito Day, tante emozioni al Franchi. Cori, applausi e investiture dagli ex viola agli attuali

È stata una serata di emozioni quella vissuta ieri al Franchi per l'addio al calcio di Giuseppe Rossi. Acclamato dai circa 6mila presenti, Pepito ha riscosso solo applausi dagli spalti, per l'ultima volta prima di appendere gli scarpini al chiodo. Un evento che ha visto protagonisti diverse glorie della Fiorentina, tutte ben accolte dal pubblico locale. Detto dei cori per Rossi ("Il Fenomeno" pioveva spesso dalle tribune), sono state calorose le accoglienze anche di Batistuta (è risuonato spesso il celebre "Bati gol" o anche "Corri alla bandierina, bomber della Fiorentina"), Gonzalo Rodriguez, Jorgensen, Riganò, Borja Valero, tutti sotto scrosci d'applausi nei loro confronti, conditi anche da cori individuali.

In grande spolvero i protagonisti in campo, con la partita che è finita 7-5 per il Pepito Team. Particolari menzioni vanno a Mario Gomez e Josip Ilicic, autori di diversi gol e anche di pregevole fattura - una mezza rovesciata del tedesco ha ricordato eccome i vecchi tempi del Panzer -. Una bella atmosfera a cui hanno fatto seguito le dichiarazioni di molti dei presenti in campo, tutti a incitare con fiducia la Fiorentina in vista del finale di stagione. Non sono state banali le investiture di Pizarro per Fagioli o quella di Toni per Kean, in mezzo ai ricordi strappalacrime di Jorgensen ("Il momento più bello fu il gol a Liverpool") e anche alla sana ironia di Piero Pelù sulla coreografia contro la Juventus.